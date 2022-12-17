Fuat Oktay'dan 6'lı Masa'ya tokat gibi cevap: Ortada halay çekecekler nerdeyse

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye'nin 100'ncü yıl bütçesi için iki aydır mecliste olduklarını anlatan Oktay, "3,8 trilyon liralık Türkiye'nin 100'üncü yıl bütçesi ve harcamaları 4 trilyon liradan fazla. Bu size, Mardin'e yatırım demek. Mardin'e iş, aş demek. Her birinize istihdam demek, Mardin'in güzelleşmesi, gelişmesi demek, Güneydoğu'nun incisi olması demek." ifadesini kullandı.

Mecliste iki aydır Türkiye için neler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını anlattıklarını belirten Oktay, şunları söyledi:

"İki aydır gırtlağımız patladı. Ama ne yazık ki karşımızda koca bir blok var. 6'lı masayı biliyorsunuz. Bir Cumhurbaşkanı adayı dahi belirleyemeyen, kendi aralarında köşe kapmaca oynayan bu insanlar, öyle bir karanlık Türkiye tablosu çiziyorlar ki buna kendileri de inanmıyor. Aydınlığın izi yok hiçbirinde. Işığı kendilerine talimat veren, ne yapmaları gerektiğini söyleyen mandacı zihniyet ışığı orada arıyor. Dışarıdan, ithal danışmanlarda arıyor. Dışarıdan, ithal beyinlerde arıyor, Türkiye'nin sorunlarına dışarıdan çözüm bulunmasını istiyor. Bizi bizden başka anlayan olur mu? Size Amerika'dan, Batı'dan, İngiltere'den, Fransa'dan gelecek çözümlerin sizin dertlerinize şifa olması mümkün mü? Bize 2 aydır bu karanlığı anlatıyorlar. Biz de şunu söylüyoruz; 'Siz öyle bir gözlük takmışsınız ki veya size öyle bir gözlük takmışlar ki baktığınızda aynada kendinizi görüyorsunuz. Yani simsiyah, zifiri karanlık, önünü bile göremeyen, kapkaranlık bir zihniyet. Köhnemiş, küflenmiş, geride kalmış rejimlerden medet uman bir zihniyet. Mardin'e yaptığımız yatırımları görmüyorlar. Mardin'deki organize sanayi bölgelerini görmüyorlar. Mardin'e yapılan yolları görmüyorlar. Demiryollarını, havayollarını görmüyorlar. Türkiye'ye yaptıklarımızı görmüyorlar. Türkiye'nin sınırlarında oluşturduğumuz güvenlik çemberini görmek istemiyorlar. Kiminle yol yürüyorlar biliyor musunuz? Sizi bu meydanlara çıkarmak isteyen terör zihniyeti var ya işte onlarla birlikte yol yürüyorlar."

"Mardinli sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na güveniyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bölgesinde yatırımcısı için güvenli liman olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Benim Mardinli kardeşlerim gece olsun, gündüz olsun, kendi meydanına kendi hakim olacak, kendi sokaklarında istediği gibi dolaşacak. Kendi devletine, milletine güvenecek. Onun dışında hiç kimsede çözüm aramayacak. Bunu istemiyorlar. Şöyle bir şey söylüyorlar; 'Öyle bir Cumhurbaşkanı var ki Türkiye'de hiç kimse başına bir şey geldiği zaman, 'Arkamda Cumhurbaşkanı var' diyemiyor' diyorlar. Allah'tan korkun. Mardin'de bir şey olduğu zaman, herhangi bir afet olduğu zaman veya sizlerden herhangi biri Mardin'de veya dünyanın herhangi bir yerinde hastalandığı zaman başına bir şey geldiği zaman 'Benim devletim var, Cumhurbaşkanı'm var' demiyor musunuz? Mardinli sonuna kadar Cumhurbaşkanı'na güveniyor. İşte bunu kör gözlere, sağır kulaklara da anlatmak lazım."

Diyanet İşleri Başkanlığının dün cuma hutbesinde erken evlilik konusuna değindiğini anlatan Oktay, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu konuda eleştirenler, dün cuma hutbesinde tüm Türkiye'de bu anlatıldı, eğer gitseydiniz bunları da duyardınız. Ezanda kulağı olmayanın camide gözü olur mu? Olmaz. Aynı şekilde Türkiye'de, Türk milletinde, sizlerde, gözü, kulağı olmayanın sizin derdinizle bir işi de olmaz" diye konuştu.

"6'sı bir araya toplanıp resmen ortada halay çekecekler nerdeyse"

Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet ve siyaset yasağı kararına da değindi. Oktay, şunları kaydetti:

"Bir mahkemede ceza veriliyor. Sizin hakkınızda bir mahkemede ceza verildiğinde, bir tutukluluk hali olduğunda siz kutlar mısınız bunu? Siz oturup, düğün havasına mı girersiniz. Üzülürsünüz değil mi? İnsani birş eydir. Bu nasıl bir şey ki başına bir şey geldiği zaman 6'sı bir araya toplanıp resmen ortada halay çekecekler nerdeyse. Sonra da utanmadan, sıkılmadan bunu AK Parti ile Cumhurbaşkanı'mız ile eşleştirmeye çalışacaklar. Siz kimsiniz ki Cumhurbaşkanı'mızla kendinizi eşleştirebilirsiniz? Dünya lideri bir Cumhurbaşkanı'mızdan bahsediyoruz. Sadece kendi insanının derdiyle değil, dünyadaki herhangi bir mazlumun derdiyle de ilgilenen bir Cumhurbaşkanı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü de anlattı.

"Biz terörle mücadele ettik ama nasıl ettiğimizi Mardinliler çok iyi biliyor. Bize uçak vermediler, bize helikopter verdiler ama 'Terörle mücadelede kullanamazsınız.' dediler. Bize İHA'sını, SİHA'sını vermediler. Verdilerse de sonrasında bakımını onarımını vermediler" diyen Oktay, "Peki, Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Umurumda bile değilsiniz. Ben milletime güveniyorum. Ben bunu kendim yapacağım, benim milletim kendisi yapacak' dedi, yaptı. İşte Kızıl Elma daha yeni uçtu ve hem de inşallah göreceksiniz F35'leri de diğer ürettikleri ve üreteceklerini geride bırakarak meydana çıkacak Kızıl Elma. Terörle mücadelede kullandığımız ve kullanacağımız, sınırlarımızın ötesinden bize gelecek her türlü tehdide cevap vereceğimiz, her türlü silah ve mühimmatımızı kendimiz yapar hale geldik. Başkalarının kapısına gitmiyoruz artık. Başkaları da ama bizim kapımıza da gelsin değil, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla biz elimizdekini paylaşırız dedik ve de paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yerli otomobil Togg'u 2023'te Türkiye'nin sokaklarında göreceklerini aktaran Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama yetmez. Dünyanın her bir ülkesine de götüreceğiz inşallah. Aynen savunma sanayisinde ürettiklerimizi götürdüğümüz gibi. Bu yeter mi yetmez. Türkiye Yüzyılı liderlik ister, öncülük ister. Türkiye lideriyle Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah yepyeni bir yüzyıla giriyor. Hem de küresel bir lider olacağı yüzyıla giriyor. Önümüzdeki engellerden birisi de enerjiydi. Doğalgaz ve petrolde dışarıya bağımlı mıyız? Bağımlıyız. Peki, bugüne kadar aradık hiçbir şey bulamadık. Niye? Çünkü hep başkasına güvendik de onun için. Ne zaman ki buraya da yerli ve millilik girdi, Karadeniz'de doğalgaz ortaya çıktı."