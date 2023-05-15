Fuat Oktay'dan "14 Mayıs" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin güven, istikrar ve kalkınmaya "evet" diyerek, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yükselişe devam etme arzusunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

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