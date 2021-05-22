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Siyaset Fuat Oktay: Tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor
Siyaset

Fuat Oktay: Tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar. Ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 00:25:00 -
Fuat Oktay: Tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Ercan Havalimanı'nda ellerinde Türkiye, KKTC ve Filistin bayrağı taşıyan ve KKTC'de okuyan Filistinli öğrenciler Oktay'a sevgi gösterisinde bulundu.

AK Parti KKTC Temsilciliği ve Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği temsilcileri de Oktay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan Oktay ise İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı zulmü bütün dünyaya haykıracaklarını söyledi.

Oktay şöyle devam etti:

"Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar. Ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor. Türkiye olarak sonuna kadar yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız sonuna kadar sizlerle birlikte ve hep birlikteyiz. Hiç kimse görmese bile dünyada, biz bu zulmü bütün dünyaya sonuna kadar haykıracağız. Çocukları ve kadınları öldüren. Her türlü zulmü yapan ve de insanları evlerinden eden zalimlere karşı susmayacağız. Yanınızda olduğumuzu bilin."

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