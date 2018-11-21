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Fuat Oktay: Sudan ile iyi bir yoldayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için elinden geleni yaptıklarını belirtti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
Fuat Oktay: Sudan ile iyi bir yoldayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Arzumuz Sudan ile  kazan kazan ilişkisine dayalı sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmek. Sudan  ile iyi bir yoldayız." dedi.

Oktay, Sudan temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,  Türkiye ve Sudan ile ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik iş birliğinin en üst  düzeye çıkarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir duruşunun olduğunu belirtti.

Beraberindeki bakanlarla, Aralık ayında Sudan ile yapılacak Yüksek  Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi hazırlıkları ele almak için  Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Oktay, 2 gün süren  görüşme ve toplantılarda önemli mesafe aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 yıl sonra 10 milyar dolara  taşıma gibi bir hedefle yola çıkıldığını anımsatan Oktay, "Şu anda 500 milyon  doların altındayız ticaret olarak. Bizi çok hızlı bir şekilde 10 milyar dolara taşıyacak projeler için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in katkısıyla tarım alanlarının tahsisi  noktasında aralık ayında yapılacak toplantıda nihai aşamaya geleceklerini dile  getiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık projesiyle ilgili alan tahsisi var. Madencilik alanında MTA'nın bir şirketi MTA Company adıyla kuruldu dün itibarıyla. TİGEM'in bir nevi buradaki ofisini açtık. Bazı konuları önümüzdeki toplantıda imzaları atılacak aşamaya getirdik. Genişleyerek devam edecek projelerimiz. Sudan'da ciddi bir istihdam alanı oluşturulacak. Sağlık konusunda önemli bir fırsat var. Türkiye'nin  sağlık konusundaki tecrübelerinin Sudan'a aktarılmasıyla ilgili ciddi bir talep  var. Sanayi ve askeri alanda ciddi ilişkilerimiz var. Turizmle ilgili Sevakin Adası'nda TİKA’nın çalışmaları vardı. Şu anda oradaki 3 ana binanın restorasyonu tamamlanmış durumda. Şimdiden oranın yüzü de değişmeye başladı. Adayı cazibe merkezi haline getirecek şekilde çalışmalar var."

Oktay, Port Sudan bölgesine ayrı önem verdiklerini, Sudan'ın dışarıya  açılması ve Sudan'a malzeme getirilmesi noktasında bu bölgede ciddi bir iş  birliği için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Doğal gaz rezervleri

Zaman ilerledikçe bu gelişmelerin Sudan halkına ve Türkiye'ye olan  yansımalarını göreceklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Arzumuz Sudan ile kazan kazan ilişkisine dayalı sürdürülebilir bir  modeli hayata geçirmek. Sudan ile iyi bir yoldayız. Sayın Cumhurbaşkanımız,  'Projeleri tamamlayın gelin' talimatı vermişti. O yönde olumlu adımlar attığımıza  inanıyorum. Sudan petrol rezervleri ile bilinen bir ülke. Sudan'da yeni doğal gaz  rezervlerinin olduğunu ifade ettiler. Türkiye her ne kadar petrol ve doğal gaz  üretmese de son dönemde bir enerji üssüne dönüşmüş durumda. Türk Akımı'nın  açılışını yapmış durumdayız. Bununla ilgili de Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir  ile fikir teatisinde bulunduk. Verimli çalışmaya başladıkça yeni projeler de beraberinde gelecektir."

Oktay, sadece devletten devlete kurulan ilişkilerle ekonomik iş  birliğinin sürdürülemeyeceğini, her zaman özel sektör öncülüğünde kalkınma  modelini benimsediklerini ifade etti.

Özel sektörü Sudan'daki iş birliğini değerlendirmeye davet eden Oktay,  bununla ilgili yasal ve lojistik altyapıyı hazır hale getirmeye çalışacaklarını  vurguladı.

Oktay'a açıklamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız,  Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile TİKA Başkanı Serdar Çam ve  Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu eşlik etti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
  1. Türkiye ve Sudan ile ilişkileri
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. YüksekDüzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı
  4. Açıklama
  5. Sudan
  6. Türkiye

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