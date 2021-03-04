Fuat Oktay: KKTC’ye ambargoyu sineye çekemeyiz

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların sineye çekilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “Burada bir kez daha Sayın Saner’le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birlikteliğimiz bakidir. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. Bugün olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun KKTC’nin yanında ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır. Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla baş başa bırakılan, Kovid’le mücadele gibi bir konuda dahi adeta kendi haline terk edilen KKTC halkı olmuştur. Biz elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız.” Saner de “Bugün 20 bin Kovid-19 aşısıyla tekrardan bizlere destek veriyorsunuz ve toplam aşı miktarımız 100 bin oluyor. Yürekten Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.