  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fuat Oktay: KKTC’ye ambargoyu sineye çekemeyiz
Siyaset

Fuat Oktay: KKTC’ye ambargoyu sineye çekemeyiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye ile KKTC arasında 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na ilişkin düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyet katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:50:00 -
Fuat Oktay: KKTC’ye ambargoyu sineye çekemeyiz

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Oktay, KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların sineye çekilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “Burada bir kez daha Sayın Saner’le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birlikteliğimiz bakidir. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. Bugün olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun KKTC’nin yanında ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır. Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla baş başa bırakılan, Kovid’le mücadele gibi bir konuda dahi adeta kendi haline terk edilen KKTC halkı olmuştur. Biz elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız.” Saner de “Bugün 20 bin Kovid-19 aşısıyla tekrardan bizlere destek veriyorsunuz ve toplam aşı miktarımız 100 bin oluyor. Yürekten Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim
Dünya

Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı ve Wagner adlı Rus güvenlik şirketinin sahibi Yevgeniy Prigozhin'in Çeçenist..
Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın
Yerel

Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın

Manisa'da bir kişiyi arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 21 bin TL dolandıran şüphelilerden biri, Adıyaman'da, diğeri ise Gazia..
Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı
Dünya

Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı

Son dönemde stratejik öneme sahip olmaya başlayan ve Türkiye'nin Sevakin Adası ile yer aldığı Sudan'da Rusya ve ABD arasında büyük bir yarış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay