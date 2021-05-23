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Siyaset Fuat Oktay KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi
Siyaset

Fuat Oktay KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:14:00 -
Fuat Oktay KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.

Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

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