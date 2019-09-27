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Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da hasar ihbarı yapılan 55 okul incelendi. 473 hasarlı bina ihbarı geldi. 34 yaralıdan 10'unun tedavisi sürüyor. 188 artçı deprem daha yaşadık." dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 10:40
Fuat Oktay İstanbul depreminin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul depremi sonrasında çok önemli bilgiler paylaştı. Oktay açıklamasında ‘AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Hasarların çoğu basit çatlak. Yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavisi sürüyor’ dedi.

Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Şuana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili kurumlarımız tarafından kayıt alınarak incelemeler yapılmıştır. Şuana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da dünkü ifade ettiğimiz çerçevede basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bakanlığımız bu konuyla ilgili binaları incelemeye almıştır. Hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var bunların tamamı kontrol edilmiştir. 14 okul için detaylı inceleme kararı almıştır. Söz konusu okullar bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek bir bulguya rastlanmamıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine devam edilmekte 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır. 188 artçı deprem daha yaşadığımız süreçte ilgili birimlerimizle gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:40
  1. İstanbul
  2. Fuat Oktay

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