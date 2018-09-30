Fuat Oktay: Endonezya halkının yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan Endonezya'daki depremle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.30 Eylül 2018 Pazar 17:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." ifadesini kullandı.
Oktay, Twitter hesabından Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kardeş ülke Endonezya'da yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlerin acılarını paylaşan ve yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Dualarımız ve kardeşliğimizle Endonezya halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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