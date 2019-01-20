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Fuat Oktay: Ekonomik saldırıyı böyle önledik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik saldırının yeni sistemle önlendiğini söyledi.

20 Ocak 2019 Pazar 10:14
Fuat Oktay: Ekonomik saldırıyı böyle önledik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılıyor. İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm izleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yeni sistemde, bir önceki dönem sizin ifadenizle söylersek; bütün başbakan yardımcılarının başbakan nezdindeki karşılığı olabilir ama Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde artık Başbakanlık yok. 

Yeni sistem

En büyük görevlerinden birisi sayın Cumhurbaşkanı'na vekalet etmesi. Tek bir yardımcılık olduğu için tüm alanları kapsıyor. Bizim yaklaşım tarzımıza geldiğinde ise, birden fazla bakanlığı ilgilendiren, birden fazla koordinasyonu ilgilendiren faaliyetlerle alakalı yoğun şekilde bir koordinasyon görevi mevcut vekalet sisteminin yanı sıra... 

Çok ciddi bir dönüşüm... 100 yıl içerisindeki belki birinci tek partili dönemden çok partili geçiş kırılma noktasıydı bu yeni bir kırılma noktası. 

Yeni sistemde ne oldu? Ofisleriyle, politika kurullarıyla, bakanlık sayılarının azaltılmasıyla çok daha etkin bir yapı olsun ama aynı zamanda da esnek bir yapı olsun. Hızlı karar alabilelim, uygulayabilelim. Ama karar mekanizmasında değişiklik gerekirse de o değişiklikler çok hızlı alınabilsin. Bu yasama alanında da böyle. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri öyle bir esneklik kazandırıyor ki, kanun hükmünde; Meclis'in yetkisi ayrı bir yerde. Sistem, yasama, yargıyı çok ciddi şekilde ayırıyor. 

Böyle bir ekonomik saldırının nasıl çok hızlı şekilde önüne geçildiği; önceki sistemlerde belki aylar alacak... 2000 krizini düşünün, ki bizim bununla alakası yoktu manipülasyondu. Ağustos saldırısının nasıl yönetildiğine bakın, ekonomi yönetiminin kimde olduğu belli, Cumhurbaşkanı'nın zatında birleşen ve belirlenen politikalar çerçevesinde de hızla uygulamaya geçilen bir yapı, bunu gördük.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:14
  1. hakan çelik
  2. fuat oktay
  3. hafta sonu

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