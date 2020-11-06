Fuat Oktay açıkladı! ABD seçimleri Türkiye'ye nasıl yansıyacak?

Dünya ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Donald Trump seçimlerde hile olduğu açıklamaları yaparken Joe Biden ise 'zafer' açıklamaları yapıyor. Dünya, ABD'den gelecek seçim sonuçlarını dört gözle bekliyor. Peki ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Joe Biden, ABD Başkanı olursa Türkiye'ye ne gibi bir etkisi olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'deki başkanlık seçimi, İzmir depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili A Haber'e verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara'nın adaylarla ilgili tercihi var mı?

Ankara'nın ya da bizim öyle bir tercihimiz olması söz konusu değil. Dolayısıyla her ülke kendi seçimini yapar. Biz sadece diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika'daki seçimi dışarıdan takip ederiz.

Biden'ın Türkiye hakkında açıklamaları

Türkiye eski Türkiye değil. Uluslararası alanda yaşanan sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. 'Eski Türkiye değil'den de kastımız şu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, cumhurbaşkanımızın vizyonunda bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı. Nedir o? İllaki Batı, Doğu veya başkasının ekseninde olan Türkiye değil. Kendi vatandaşının çıkarları neyi gerektiyorsa, o çerçevede hareket eden bir Türkiye var. Başkalarına saygılı, başkalarının bağımsızlığına saygılı. Bölgesinde olan olaylara karşı da, dünya da olan olaylara karşı da...

Kendisini süper güç olarak ifade eden bazı ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar burdan kaynaklanıyor. Ülke içersinde (muhalefet de buna dahildir) yaşanan bazı sıkıntılar da bundan kaynaklanıyor. Yani bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti Türkiye'de. İllaki başka birisinin ekseninde değil, kendi ekseni üzerinde duran, ayağını sapasağlam Anadolu'ya basan sonrasında da diğer beldelerde de kendi menfaatleri doğrultusunda dünyadaki değerlendiren bir Türkiye var. Dolayısıyla hiç kimsenin Türkiye'nin içişlerine veya Türkiye'de iktidarın kim olacağı ile alakalı veya iktidarın nasıl değiştirileceği ile alakalı herhangi bir söz söylemesine kim olursa olsun Türkiye'nin müsaade etmesi mümkün değildir. Buna ne biz müsaade ederiz ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dolayısıyla Biden'in açıklamasını biz bir tahlihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Buna ilişkin olarak da tepkilerimizi çok net bir şekilde ifade etttik..

ABD'nin FETÖ ve PYD tavrı

ABD'nin dış politikalarına baktığınızda bazı nüanslarda farklılıklar oluşabilir ama genel dış politikasına baktığımızda çok ciddi farklılıklar göremezsiniz. Bizim Amerika ile olan ilişkilerimizde belirli konular vardır. 1. konu: Hain FETÖ darbe girişimi. Ve bu darbe girişimin başındaki terörist ABD'nin topraklarındadır. Dolayısıyla bizim FETÖ elebaşını ABD'den istememiz gibi doğal bir şey olamaz.

2. konu: Türkiye'nin güvenliği. Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde oluşturulmaya çalışılan bir terör koridoru vardır. Bu terör koridorunda Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin güvenliğini doğrudan tehdit eden bir PKK/PYD veya DEAŞ tehdidine zemin hazırlayabilecek oluşumlara karşı Amerika'nın bizim hassasiyetlerimize karşı onların da hassas olması lazım..

S-400 yaptırımı

S-400 yaptırım konusunda bir gerekçe olamaz. Bu Türkiye'nin kendini savunma politikalarıyla alakalı bir şeydir. Biz hem ülke sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın korunması ile alakalı gerekeni yaparız. Bunun NATO silahları ile uyumlu olup olmaması veya o silahlara karşı bir tehdit oluşturup oluşturmaması da gerçekçi bir olay değil. S-300'lerin Yunanistan'da ve Kıbrıs'ın güneyindeki yönetimde olduğunu biliyoruz.

Doğrudan bunlar bize ve NATO'ya tehdit değil mi? Hiç kimsenin ses çıkarmadığı olaylarda Türkiye'nin S-400'ü konuşunca burada tehdit algısının konuşulması tamamen algı yönetimidir. Biz bunu muhataplarımız her defasında izha ettik. Türkiye kimse yaptırımlarla tehdit edemez. Türkiye yaptırımlardan korkan bir ülke olmaktan çıkmıştır.

{relation id:1437350 slug:'secimlerde-hile-oldugunu-soyleyen-abd-baskani-trump-sahtekarligi-durdurun'}