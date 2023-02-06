Fuat Oktay acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
*Depremde 9 bin 733 kişi yaralandı, 3 bin 471 bina yıkıldı.
*Sahada toplam 9 bin 698 arama kurtarma personeli var
*Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor.
*Çok hızlı şekilde yaraların sarılması için çaba sarf ediyoruz
*Yüz yılda bir görülecek büyüklükte bir afet yaşıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...