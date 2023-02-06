  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fuat Oktay acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi
Gündem

Fuat Oktay acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 18:50:00 - 2023-02-06 18:53:21
Fuat Oktay acı bilançoyu duyurdu! Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

*Depremde 9 bin 733 kişi yaralandı, 3 bin 471 bina yıkıldı.

*Sahada toplam 9 bin 698 arama kurtarma personeli var

*Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor.

*Çok hızlı şekilde yaraların sarılması için çaba sarf ediyoruz

*Yüz yılda bir görülecek büyüklükte bir afet yaşıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23