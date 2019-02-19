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Fuat Çapa ve Başkan Ay Denizlispor maçını değerlendirdi

Spor Toto 1.

19 Şubat 2019 Salı 13:08
Fuat Çapa ve Başkan Ay Denizlispor maçını değerlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulüp Başkanı Kaan Ay ve Teknik Direktör Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.


Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta kapanış karşılaşmasında Eskişehirspor sahasında lider Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçla ilgili Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Ofansif anlamda çok fazla alternatif olmadığını belirten Çapa, "Rakibin bu sezon oynadığı karşılaşmaları analiz ettiğinizde şunu görüyorsunuz; son 13 haftadır mağlup olmamış bir takım, 10 galibiyet 3 beraberlik. Ligin 4-5 tane bu ligin iyi oyuncularından olan özellikle forvet hattında iyi oyunculara sahipler. Şampiyonluğa giden ve hedefi olan takımlar sağ açıktır, forvettir, 10 numaradır size lig içerisinde 30-35 gol atarsa o zaman hedefe gidebilirsiniz. Topu kaptırdığınız zaman çok iyi kontraya çıkıyorlar. Özellikle defansif anlamda doğru yerde durmanız gerekiyor. Biz bunu dünkü karşılaşmada söylemiştik. Bu konuda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yapmış olduğumuz bir hata sonucu rakip beraberliği yakaladı.Ofansif anlamda aslında çok alternatifimiz olmuyor. Özellikle Emre değişikliğinden sonra oyunu o tarafa doğru yönlendirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık. Sissokko genelde içeriye daha çok giren, Emre’nin ve Marko’nun aynı bölgeye çok fazla koşması, saha içerisinde ki organizasyonda sıkıntı vardı. Ondan dolayı Kıvanç’ı orta sahaya alıp, Marko’yu sola, Jesse’yi sağa alıp en azından iki kanadı da daha doğru bir şekilde kullanalım diyerek" dedi.



Ay: "Renkler önemli ama herkesin bir ailesi var"


Kulüp Başkanı Kaan Ay ise Eskişehirspor ve Denizlispor arasındaki gerginlikle ilgili olarak aynı topraklarda yaşayan insanların birbirine düşmanca davranmasının yanlış olduğunu belirterek, "Ben her zaman şunu söylerim; Türkiye’de aynı topraklarda yaşayan insanların birbirine düşmanca hareket etmesi doğru bir şey değil, doğruda bulmuyorum. Sağ olsun Denizli başkanı bizi aradı, kendisiyle görüştük, çok değerli bir insan. Biz de elimizden geleni yaptık. Çok olay çıkacak bir olay olmadı. Bu da sevindirici. Futbolda böyle şeylerin olmasını çok ilkel buluyorum ben. Doğru değil. İnşallah futbolda böyle şeyler olmaz. Kimsenin burnu bile kanamasın. Renkler önemli takımlar ama herkesin bir ailesi olduğunu, annesi, babası, çoluğu, çocuğu olduğunu unutmamak lazım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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