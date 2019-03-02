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Fuat Çapa: “Aradaki fark pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri oldu”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Aradaki fark sadece bizden az girdikleri pozisyonları bizden daha iyi değerlendirmeleri oldu” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:56
Fuat Çapa: “Aradaki fark pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri oldu”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Aradaki fark sadece bizden az girdikleri pozisyonları bizden daha iyi değerlendirmeleri oldu” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçta Adana Demirspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın çok fazla pozisyonlara girdiğini fakat değerlendiremediklerini belirtti. Rakip takım daha agresifti diyen Çapa, “Karşılaşmaya iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Taraftarın haftalardır verdiği bir uğraş vardı. Taraftarı evine eli boş göndermek istemiyorduk. Oyuna iyi başladık. Jesse’nin girdiği net pozisyon var. Ondan sonra oyun mücadele bazına geçti. Rakip takım baskı kurarak bize oyun kurdurmayarak başladı. Biz saha içerisinde buna çözüm bulduk. Uzun topla çıkmaya çalıştık. Fakat rakip ikinci topları kazanmayı başardı. İkinci yarıya daha iyi başladık. Çıkışlarda kazandığımız toplarda tercihleri doğru yapamadık. Son vuruşlarda çok fazla becerikli değildik. Bugünkü görüntüyü geçtiğimiz haftalarda da gördük. Hep çok fazla pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Pozisyona girmemiz çok güzel. Diğer taraftan rakip takım daha agresifti. Bizden daha iyilerdi. Rakibe baskıyı tam olarak kuramadık. Aradaki fark sadece bizden az girdikleri pozisyonları bizden daha iyi değerlendirmeleri oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:56
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