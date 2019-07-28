FSM köprüsü açıldı mı? FSM köprüsündeki çalışmalar bitti mi? İstanbul trafiğini ciddi oranda etkileyen Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşlar FSM köprüsü ne zaman açılacak sorusunu sorguluyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi. Peki FSM köprüsü ne zaman açılacak?

İstanbul trafiğini ciddi oranda etkileyen Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşlar FSM köprüsü ne zaman açılacak sorusunu sorguluyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi. Peki FSM köprüsü ne zaman açılacak? FSM köprüsü ne zaman açılacak? Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti. Bu kapsamda Bakan Turhan bugün yaptığı açıklamada, "FSM Köprüsü'ndeki üst yapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz" demişti. Çalışmalarda sona gelinen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. Görüntülerde, son rötuşların yapıldığı ve çekilen çizgilerin kontrol edildiği görüldü. Çizgilerin tamamının çekildiği görülen köprüde yetkililerce son hazırlıklar yapılıyor. Bugün köprünün trafiğe açılması bekleniyor.

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