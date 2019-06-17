Frosinone, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi



İSTANBUL (AA) - İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekibi Frosinone'de teknik direktörlüğe Alessandro Nesta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Nesta ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinin Lazio ve Milan takımlarında top koşturduğu dönemde futbol dünyasının en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Nesta, 2016 ile 2017 yıllarında ABD'nin Miami ekibini, geçen sezon ise Serie B'de Perugia'yı çalıştırmıştı. Frosinone, geçen sezon 1. Lig'de (Serie A) topladığı 25 puanla 19. sırayı alarak küme düşmüştü.

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