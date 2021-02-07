Frizbi ile dağılan karamsar hava… Mahmud Esad Coşan hoca ile ilgili ilginç anı

Yardımcı Doçent Doktor Mahmut Tokaç, İrfan Dünyamız internet sitesinde, merhum Mahmud Esad Coşan hocaefendi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Hocaefendinin frizbi oynadığı anları anlatan Tokaç'ın yazısı şu şekilde:

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocamızla birlikte Ahmetçe’ye bir sağlık taraması için gitmiştik.

Sağlık taramamız, bazı köylülerin şikayeti üzerine jandarma tarafından engellenince, Hocamız; “Toparlansın herkes, yalıya iniyoruz” dedi.

Yalı dediğimiz yer; denize sıfır bir konumda bulunan Ahmetçe Yalısı denilen bir yerdi.

Zaten yemek saati de yaklaşmıştı, oraya gidecektik.

İndik yalıya ama moralimiz bozuk… Hepimiz böyle depresif bir görüntü sergiliyoruz.

Yemek hazırlanıncaya kadar hep birlikte deniz kenarında, evin etrafında şöyle bir yürüyüşe çıktık.

Beraber yürüyoruz… Önde Hocamız, bizler de peşinde… On/on beş kişilik bir grup…

Hocaefendi yerde bir frizbi vardı onu aldı ve birdenbire bana doğru fırlattı; “Yakala” dedi.

Ben yakaladım ama ne yapacağımı bilemiyorum.

Ben de bir refleksle geri fırlattım.

Hocaefendi yakaladı ve bir başka arkadaşa fırlattı.

Derken herkes birbirine frizbi fırlatmaya başladı.

O frizbi oyunu bir anda o depresif havayı, o karamsar havayı dağıttı.

Ve herkesin neşesi yerine geldi.

ANILARLA DEĞERLER EĞTİMİ

Konu: Esad Coşan Hoca’nın Frisbi oynaması

Değer Dizisi: Kasıntılı olmamak

Alınan Ders: Merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocamız içerisinde doktorların ve akademisyenlerin de bulunduğu bir grup talebesi ve takipçisi ile birlikte sahilde gezerken yerde bulduğu bir frizbiyi onlardan birisine fırlatarak, içerisinde bulundukları gergin ortamı birden bire dağıtıyor. Sakalıyla, sarığıyla, cübbesiyle son derece saygın bir alim ve bir hocaefendi olan bu güzel zat sahilde frizbi oynamaktan çekinmiyor.

Bu güzel anı bizlere bir mümine yakışan tutumun, kasıntılı olmamak, rahat ve sevecen olmak olduğunu en güzel bir şekilde öğretiyor. Nitekim mümin girdiği yere huzur ve ferahlık veren kimsedir. Mümin girdiği yeri huzursuz eden, ortamı geren bir kimse olmamalıdır.

Suratıyla adam döven, katı tutumlu insanların bu tavırları İki Cihan Güneşi Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’in de sünnetine aykırı olduğu için yanlıştır. Dinimize göre bir mümin kardeşimize güler yüz göstermemiz bile bir sadakadır. Allah cümlemizi Merhum Mahmud Esad Coşan Hocamız gibi bulunduğu yere huzur katan, insanlara neşe ve mutluluk veren hayırlı kimselerden etsin.