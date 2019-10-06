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Frigya'da turist sayısı giderek katlanıyor

Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Kütahya arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nde, İhsaniye ilçesi ve Döğer beldesindeki yatırımlarla turist sayısı giderek artıyor.

06 Ekim 2019 Pazar 12:29
Frigya'da turist sayısı giderek katlanıyor

Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ve Kütahya arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nde, son dönemlerde devlet-özel sektör tarafından yapılan yatırımların da etkisiyle turist sayısı giderek artıyor.

Dört ilin sınırlarında yer alan 506 kilometrelik yürüyüş yolu ve tarihi mirasıyla Frigya, tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'ndeki aktivitelerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Vadinin İhsaniye ilçesi ile Döğer beldesindeki yatırımların ardından Frigya'ya gelen turist sayısı arttı. 

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin yıllık bir tarihe sahip olan Frig Vadisi'ne turizm geliştirme projeleri kapsamda son dönemlerde ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. Frig Vadisi Tabiat Parkı'nın yatırımcıların cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Demirel, şöyle konuştu: 

"Emre Gölü'ne yapılan sosyal tesisler bu yatırımların en önemli örneğidir. Bu tesis, beldemizde büyük bir turizm değeri olmuştur. Yine, 2 ay önce bölgede denemesi yapılan sıcak hava balonu uçuşları da başarıyla sonuçlandı. Gelecek yıllarda Frigya'da düzenli olarak sıcak hava balonu uçuşları başlayacak. Son zamanlarda bölgemiz, sıkça yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı iş adamlarınca ziyaret ediliyor."

Frigya'nın turizm açısından çok önemli bir merkez haline geldiğini aktaran Demirel, "Vadi güzergahlarındaki tarihi kaya mezarları, peribacaları, kiliseler ve Emre Gölü tesisleri gibi noktalar yerli ve yabancı turistlerce sıklıkla geziliyor. 2018'de bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısı 100 bin iken bu sayı bu yıl 200 bine yaklaştı. Bu sayının gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Emre Gölü Sosyal Tesisi İşletme Sahibi Mustafa Gökmen de vadinin ortasındaki Emre Gölü'ndeki tesislere ilginin giderek arttığını belirterek "Gölün etrafında, Kral Midas kayığı, kano, deniz bisikletleri, ATV'ler ve bisikletlerimiz ile turistlerimiz, Frigya'da keyifli vakit geçiriyor. Bunun yanında da misafirlerimize yöresel lezzetlerimizin hizmetini veriyoruz." ifadelerini kullandı.  

Doğal güzellikle dikkati çekiyor

Eskişehir'den Frig Vadisine gelen Selim İsabetli, bölgedeki tarihi kaya yerleşimlerinin çok beğendiklerini aktardı.

Mağaraların ve Emre Gölü'nden etkinlendiğinin altını çizen İsabetli, "Buralar gezilmesi ve görülmesi gereken yerler. Frigya'daki yerleri filmlerde izlemiştik. Buraya gelince Frigya'nın daha da güzel olduğunu gördük. Yine doğal güzelliği de insanları cezbediyor. Buraları herkesin gezmesini ve görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Isparta'dan Frigya'ya gelen İsmail Ata Erdal da bölgedeki tarihsel serüvenin yanı sıra doğa güzelliklerinde kendisini çok etkilediğini ve devasa kaya anıtları çok beğendiğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 12:29
  1. Kütahya
  2. Isparta
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. Afyon
  6. Frig Vadisi
  7. Frigya
  8. İhsaniye
  9. Anadolu Ajansı

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