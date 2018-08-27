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Frey ve Reyes'in ne kadar alacakları belli oldu! Frey'e farklı tarife

Fenerbahçe'nin iki yıldız transferi Diego Reyes ve Michael Frey'in kulüpten ne kadar ücret alacakları belli oldu. 3'er yıllık sözleşmeye imza atan futbolculardan Reyes senelik 1.5 milyon euro alacakken, Frey ise ilk sene 630 bin euro, ikinci sene 750 bin euro, son sene ise 700 bin euro ücret alacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51
Frey ve Reyes'in ne kadar alacakları belli oldu! Frey'e farklı tarife

Diego Reyes ve Michael Frey'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'nin bu futbolculara ne kadar ücret vereceği belli oldu.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe, Diego Reyes ve Michael Frey'in transferlerini resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip iki futbolcunun da alacağı ücretlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Milliyet'in edindiği bilgiye göre Fenerbahçe, Diego Reyes'e 3 yıllık sözleşme üzerinden senelik 1.5 milyon euro ücret verecek.

FREY'E FARKLI TARİFE

Frey ise 3 yıllık sözleşme üzerinden ilk sene 630 bin euro, ikinci sene 750 bin euro, son sene ise 700 bin euro ücret alacak.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:51
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Diego Reyes
  4. Michael Frey

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