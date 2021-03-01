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Gündem Freni patlayan tırın dehşet anları kamerada!
Gündem

Freni patlayan tırın dehşet anları kamerada!

Zonguldak’ta freni patlayan tır elektrik direğine ve park hallindeki araca çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:14:00 - 2021-03-01 08:14:55

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Rüzgarlı Caddesi'nden kent merkezine giden 67 AY 296 plakalı tır sürücüsü aracının freni patlaması sonucu kontrolü kaybetti.

Tır sürücüsü freni patlayan aracı direğe çarparak durdurabildi. Tırın çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kaza öncesi tırın yanından bir aracın geçtiği görülürken kazayı saniyelerle atlattı. Kazada çarpma sonrası tırın elektrik direğine çarpması sonrası elektrik kesintisi olduğu görüldü.

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