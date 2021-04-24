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Aktüel Freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:55:00 -
Freni boşalan vinç, 11 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da freni boşaldığı ileri sürülen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı öne sürüldü.

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