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Freni boşalan minibüs 10 araca çarptı

Freni boşalan servis midibüsü ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 10 araç hasar gördü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
Freni boşalan minibüs 10 araca çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hayrettin A., yönetimindeki 46 S 0145 plakalı servis midibüsünün Sanayi kavşağına geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, kavşakta bulunan kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu. Kazada midibüs sürücüsü Hayrettin A. ile başka bir araçta bulunan Mesut U. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
  1. Kahramanmaraş
  2. kaza

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