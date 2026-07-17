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Gündem Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Park halindeki 4 araca çarparak durdu
Gündem

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Park halindeki 4 araca çarparak durdu

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Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Park halindeki 4 araca çarparak durdu

Nevşehir’de freni boşaldığı belirtilen saman yüklü kamyonet, park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete çarparak durabildi. Maddi hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen saman yüklü kamyonetin seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 3 otomobil ile 1 motosiklete çarparak durabildi.

Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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