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Dünya Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!
Dünya

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı!

Rusya’da freni boşalan seyir halindeki kamyon dehşet saçtı. Kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı ezmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:39:00 -

Rusya’ya bağlı Sverdlovsk bölgesinin Pervouralsk şehrinde freni boşalan kamyon trafikte dehşet saçtı. Araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan düşük hızla gelen kamyon, önündeki bir araca çarptıktan sonra duramayıp ilerlemeye devam etti. Freni boşaldığı öğrenilen kamyon, araçların arasına daldı. Bu sırada sağ şeritte en önde bekleyen bir otomobil sürücüsü ise ezilmemek için kırmızı ışığa rağmen gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Kamyon 8 aracı ezip geçerken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ön verilere göre kazanın kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

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