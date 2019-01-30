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Freni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralı

Yalova'da freni boşalan bir iş makinesinin, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu oluşan kazada, 6 kişi yaralandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:04
Freni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralı

Yalova'da inşaat temel kazısı yapılan iş makinesi fren boşalması nedeniyle rampa aşağı inerek, yoldaki işçi taşınan minibüse çarptı. Kazada, 2 sürücü ve 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yalova -Bursa yolu yakınındaki Öğretmen İbrahim Uslu Sokak’ta meydana geldi. Uysal Polat yönetimindeki iş makinesi ile yol kenarında temel kazısı yaparken, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle araç yoldaki rampadan ana yola inerek Ahmet Cinemre yönetimindeki 34 EU 4168 plakalı işçi taşınan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüjdeki bariyerlere vurarak durdu. 



Kazada iş makinesi operatörü Uysal Polat, minibüs sürücüsü Ahmet Cinemre ve minibüste bulunan işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yalova-Bursa yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. Bu arada kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:04
  1. Bursa
  2. Yalova
  3. trafik kazası
  4. iş makinesi
  5. yaralılar var

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