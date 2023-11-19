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Aktüel Freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı, şoför araçtan atladı
Aktüel

Freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı, şoför araçtan atladı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 18:49:00 -
Freni boşalan çöp kamyonu 7 araca çarptı, şoför araçtan atladı

Bağcılar’da seyir halindeki bir çöp kamyonu freni boşalınca park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonundan atlayıp yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da seyir halindeki bir çöp kamyonu freni boşalınca park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sırasında çöp kamyonundan atlayıp yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yaşar yönetimindeki çöp kamyonunun freni boşaldı. O sırada kontrolünü kaybeden şoför yokuş aşağı giden araçtan atladı. Çöp kamyonu ise park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan atlayıp yaralanan Yaşar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sokak tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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