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Yerel Fren yerine gaza bastı: Kontrolden çıkan cip kafeye daldı
Yerel

Fren yerine gaza bastı: Kontrolden çıkan cip kafeye daldı

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde alışveriş merkezi otoparkında kontrolden çıkan bir cip, çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Ömerli Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, park alanındaki cipin sürücüsü aracıyla harekete geçtiği sırada pedalları karıştırarak fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün hareketini engelleyemediği araç, önünde park halinde duran 34 MIP 648 plakalı otomobile süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç birden yakındaki kafeye girerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kafe çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kaza anında kafe içerisinde ve ön bölümünde şans eseri kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. İşletmede ve araçlarda ağır hasarın oluştuğu kaza sonrası, kafeye saplanan araçlar çağrılan çekicilerle otoparktan kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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