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Spor Fred’in eşinden Trabzonsporluları çıldırtan paylaşım
Spor

Fred’in eşinden Trabzonsporluları çıldırtan paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-03-19 14:21:00 -
Fred’in eşinden Trabzonsporluları çıldırtan paylaşım

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Fred, Trabzonspor deplasmanında attığı 2 golle büyük beğeni topladı. Maç sonu olayları halen gündemdeyken Fred’in eşi Monique Salum’un yaptığı paylaşım Trabzonsporluları çileden çıkardı.

Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşmaya damga vuran isimlerden Fred'in eşi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Olaylı geçen mücadelenin ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.

Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni alırken bazı taraftarlar, "Yenge bu işi biliyor" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı Trabzonsporlular da paylaşıma tepki gösterdi.

Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım

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