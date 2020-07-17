Fraport TAV Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Öte yandan, idmana, altyapı takımlarında forma giyen 7 genç futbolcu da katıldı.
Antrenman öncesi oyuncular ve teknik kadro, tesislere gelen futbolcu çocukları ile fotoğraf çektirdi.