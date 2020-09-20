Fransızlardan olay Türkiye manşeti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hamleleri sonrası bölgede yaşananları manşetlerine taşıyan Fransız haber sitesi Aleteia, çarpıcı ifadeler kullandı.

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.

Bu durum başta Yunanistan olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız ediyor.

Bölgede donanması bulunan Türkiye’nin hamlelerini Fransızlar, ‘Türkler geri döndü’ ifadeleriyle manşetlerine taşıdı.

Ankara’nın gücünü öven haber sitesi Aleteia, ‘Türkiye, Osmanlı’nın Akdeniz emellerini yeniledi ve Avrupa ülkelerinin zayıflıklarınıa zıt bir kararlık ve güç gösteriyor’ ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Türkiye ile ilgili Türkçe bir mesaj paylaşarak diyalog çağrısı yapmıştı.