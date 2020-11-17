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Dünya Fransızlardan beceriksizlik! 8 dakikada uyduyu kaybettiler
Dünya

Fransızlardan beceriksizlik! 8 dakikada uyduyu kaybettiler

Fransız şirketin fırlattığı "İngenio" adlı İspanyol uydusunun gökyüzünde kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:48:00 -
Fransızlardan beceriksizlik! 8 dakikada uyduyu kaybettiler

Dünyayı gözlemlemek için fırlatılan "İngenio" adlı İspanyol uydusunun gökyüzünde kaybolduğu bildirildi.

Uydunun fırlatılmasından sorumlu olan Fransız şirketi Arianspace, İngenio'yu yörüngeye sokmakla görevli Vega roketinin kalkışından 8 dakika sonra cihazın yörüngesinde bir sapma tespit edildiğini ve uzayda kaybolduğunu duyurdu.

Roketin, Güney Amerika'da bulunan Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nden TSİ 16.52'de fırlatıldığı kaydedildi.

Arianspace yetkilileri, ilk bilgilere göre uydunun kaybolmasına insan hatasının neden olduğunu düşündüklerini belirterek, Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir araştırma komisyonu oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili Twitter hesabından mesaj yayımlayan Arianspace Yönetim Kurulu Başkanı Stephane İsrael de "Müşterilerimize, en derin üzüntülerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, İngenio'nun 200 milyon avroluk bir proje olduğu belirtildi.

Temmuz ayında, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uydunun da Vega roketinin motorlarının birinde meydana gelen arızadan dolayı kaybolduğu hatırlatıldı.

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