0553 313 94 23

Fransızlar yazdı! Beşiktaş'a Kamerunlu forvet

Fransızlar, Beşiktaş içinPSG'nin yedek golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting ismini yazdı. Beşiktaş'ın menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.

11 Ocak 2019 Cuma 23:39
Fransızlar yazdı! Beşiktaş'a Kamerunlu forvet

Fransız basını, Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın PSG'nin yedek golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting'i istediğini yazdı. Kamerunlu golcü PSG formasıyla yalnızca 1 gol atabildi.

France Football, Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Eric Choupo-Moting'in durumunu öğrenmek için menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

Kanatlarda ve forvette oynayabiliyor

Sezon başında Stoke City ile biten sözleşmesinin ardından PSG'ye imza atan 29 yaşındaki oyuncunun 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çok etkili bir hücum hattı olan PSG'de rotasyon oyuncusu olan ve 13 maçta 396 dakika süre alan Kamerunlu oyuncu, 1 gol attı.

Babel ve Quaresma bekleniyor

Beşiktaş'ta teklifler alan Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'nın vereceği karar beklenirken, alternatif arayışları da devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa'nın dört bir yanında alternatifler değerlendiriliyor ve PSG'den Eric Choupo-Moting de iki kanatta ve forvette oynamasıyla listenin üst sıralarında yer alıyor. (Sporx)

Berat Djimsiti atağı

Bu arada Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya istediği çok yönlü oyuncunun, Atalanta'dan Berat Djimsiti olduğu kaydedildi.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu için girişimlere başladı. Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İsviçre'de başladı, İtalya'ya uçtu

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu. Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi. Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:39
  1. Eric Maxim Choupo-Moting
  2. PSG
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğunu söylemek cahilce"
    1. "Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğunu..
    2. Muhafız Alayı darbe girişimi davasında..
    3. GÜNCELLEME - Manisa'da dolandırıcılık..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2019
    5. Arazide yakılan ateş minibüsü kül etti
    6. Okuldaki rezalet için bakanlık..
    7. Ceylin Atik cinayetinde karar çıktı!
    8. İran'dan Fransa'ya füze tepkisi
    9. "ABD Suriye'de kalmak istiyor"
    10. Hak İş, Kudüs ve Mekke konulu program..
    11. İran'dan Fransa'ya füze programı..
    12. ABD'li senatörden Trump'a 'OHAL'..
    13. Bakan Selçuk, öğrencilerle türkü söyledi
    14. Uluslararası Af Örgütü'nden ABD..
    15. Nisa bebek için seferber oldular
    16. BM Türkiye'nin İdlib kararından memnun
    17. Fransızlar yazdı! Beşiktaş'a Kamerunlu..
    18. Bodrum'da arazide yakılan ateş..
    19. Filistin'in Ankara Büyükelçisi..
    20. Sevilla, Munir'in transferi için..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm