Fransızlar sömürse hoşlarına giderdi! “Afrika’da ne işimiz var” diyenlere kapak olsun

Türkiye ve Somali, petrol ve doğalgaz alanında iş birliği yapmaya karar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed, söz konusu alanlardaki ortaklığı geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

İki ülke arasındaki kritik iş birliği, dünya basınının dikkatini çekti.

Reuters: İkili bağları daha da güçlendirdiler

İngiltere merkezli Reuters, geçen ay imzalanan savunma anlaşmasının ardından ikili bağların daha da güçlendirildiğini yazdı.

Anlaşmanın, kara ve deniz projelerinden petrol ve diğer ürünlerin nakliye, dağıtım, rafinaj, satış ve hizmet operasyonlarını kapsadığı kaydedildi.

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Somali hükümetinin yakın müttefiki

Haberde, "Türkiye, Somali hükümetinin yakın müttefiki haline geldi. Okullar, hastaneler ve altyapı inşa etti. Somalililere Türkiye'de eğitim görmeleri için burs sağladı." denildi.

Türkiye'nin, 2017 yılında denizaşırı en büyük askeri üssünü başkent Mogadişu'da açtığı, ayrıca Somali askeri ve polisine de eğitim verdiği hatırlatıldı.

Middle East Eye: Ankara ile bağlar derinleşiyor

Middle East Eye, "Hidrokarbon sondaj anlaşmasıyla Mogadişu, komşu Etiyopya ile gerginlik yaşarken Ankara ile bağlarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın, münhasır ekonomik bölgedeki hidrokarbon rezervlerini kapsadığı, aynı zamanda arazi araştırmalarını da içerdiği bildirildi.

Associated Press: Petrol ve doğalgaz iş birliği anlaşması

ABD merkezli Associated Press, "Türkiye ve Somali petrol ve doğalgaz iş birliği anlaşmasına vardı." dedi.

Türkiye'nin Somali'de "kilit aktör" olduğu vurgulanarak, 8 Şubat'taki savunma anlaşması çerçevesinde Afrika ülkesinin kara sularının terör, korsanlık ve “dış müdahale” gibi tehditlere karşı daha iyi korunabilmesi için Somali donanmasına eğitim ve teçhizat sağlanacağı notu paylaşıldı.

Voice of America: Türkiye karada ve denizde arama yapacak

"Türkiye ile Somali, petrol ve gaz arama anlaşmasını duyurdu" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan Voice of America, "Türkiye, Somali'de hem karada hem de denizde petrol ve doğalgaz arayacak." bilgisini paylaştı.

Haberde, Somali Petrol Bakanı Muhammed'in açıklamasına yer verildi:

Türkler, Somali'nin kara ve deniz bloklarından petrolün araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesinin yanı sıra dağıtımını da yapacak.