Fransızlar Putin’e mi oy verdi?

HaberTürk yazarı Ayşe Özek Karasu, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonucu sonrası Avrupa'nın şoka uğradığını söyledi.

Karasu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda merkezden açık ara uzaklaşan sonuç tablosu diğer AB başkentlerinde şok yarattı. Ve bu durum konjonktür gereği “Fransızlar, Putin’e yakın adaylara oy verdiler” haber analiz ve yorumlarına neden oldu. Bu adaylar, sağ ve solun ucunda konumlanan Le Pen, Mélenchon ve Zemmour şeklinde sıralanıyor; her üçü de Putin’e yakınlığıyla eleştiriliyor. Toplam oyları ise yüzde 52’yi geçiyor.

Merkez sağda konumlanıp “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” lakabıyla anılan Macron’un yüzde 27.8 oyuna karşılık sağ popülist Marine Le Pen sandıktan yüzde 23.1’le çıktı. Gerçi Le Pen, aşırı milliyetçi göçmen düşmanı tavrını son beş yılda yumuşattı, daha ılımlı bir profile büründü ve Ukrayna işgalini de kınadı. Parti adını Ulusal Birlik olarak değiştirse de baba yadigarı Ulusal Cephe’nin izleri zinde, NATO karşıtlığı malûm; Moskova’ya övgüleri de öyle ve kampanya broşürlerinde Putin’le el sıkışırken çekilmiş fotoğrafları var. Ayrıca partinin bir Rus bankasından 9 milyon Euro kredi aldığı da biliniyor.

Le Pen’in 24 Nisan’daki ikinci turu kazanması olası değil ama “Eğer kazanırsa Putin’in zaferi, Fransa ve Avrupa’nın felâketi” notu da düşülüyor yorumlara. Hatta Le Pen’in 3-5 puanla kaybetmesine bile aynı gözle bakanlar var. Siyasetten de sesler yükseliyor. Alman SPD’nin Avrupa milletvekili Jens Geier, “Putin’in müttefiki Le Pen’in seçimi kazanması, Rusya’a karşı ortak AB politikasının sonu olur” diyor. Eski Belçika Başbakanı ve AP vekili Guy Verhofstadt ise “Putin’in müttefikini Elysée’den uzak tutmak için iki haftamız var” diye tweet attı.

Le Pen dün, Macron'u yenmesi halinde NATO ile Rusya arasında yakınlaşma politikası izleyeceğini ve ittifakın askeri kanadından çıkacaklarını söyledi.

Ipsos anketine göre Macron’un ikinci turda yüzde 54'le seçimi alması bekleniyor; 2017’deki oy oranı ise yüzde 66 idi.

Le Pen’in az farkla geçtiği radikal sol aday Jean-Luc Mélenchon da 7.7 milyon seçmenden gelen yüzde 22’yle ve NATO karşıtı tavrıyla Putin cephesine oy kazandırmış addediliyor. Taraftarları 24 Nisan’da sandık başına giderse muhtemelen Macron’a oy verecek, “Madam Le Pen’e tek bir oy yok” çağrısı yaptı Mélenchon. Fakat Macron’u elitlerin lideri olarak gören radikal sol seçmenden Le Pen’e oy çıkabileceği tahminleri de var. Macron’un emeklilik yaşını 62’den 65’e çıkarma planına Le Pen ve Mélenchon aynı tonda karşı çıkmıştı.

Fransa’nın büyüme ve işsizlik rakamları birçok AB ülkesinden iyi durumda, ancak Macron’un vergi politikası zenginlerle yoksullar arasındaki makasın açılmasına neden oldu. Le Pen ise AB’den çıkış hedefini bıraktı, vergi indirimleri ve ücret artışı gibi ekonomik popülizmle özellikle orta sınıfın ilgisini çekiyor. İlk turda yüzde 7.1 oranında oy toplayan ultra milliyetçi, İslam düşmanı aday Eric Zemmour’un aşırılığı da Le Pen’in daha ılımlı görünmesini sağladı.

İşi paradoksal yanı ise Putin’e paralel görünen Le Pen’in hitap ettiği seçmen kitlesinin, Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve gıda piyasasında fiyat artışlarına maruz kalması.