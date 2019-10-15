0553 313 94 23

Fransızlar, Merih Demiral'a hayran kaldı!

Fransız basını, 1-1 biten Fransa - Türkiye maçının ardından Merih Demiral'a övgüler yağdırdı.

15 Ekim 2019 Salı 12:04
Fransızlar, Merih Demiral'a hayran kaldı!

Spor Arena Dış Haber | Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performansı ile beğeni kazanan Merih Demiral, Fransızları da etkiledi.

France Football, maçı değerlendirirken sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi. Merih Demiral için ise 'Vahşi Merih' benzetmesi yapıldı.

Merih Demiral hakkında yorumda bulunan Fransızlar, ''Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte çok iyi ikili oldular. Juventus taraftarları onu şimdiden Paolo Montero ile kıyaslıyor. Ben Yedder ve Coman'a adım attırmadı. Henüz 21 yaşında ve 'Vahşi Merih' şimdiden gelecek vaadeden bir savunmacıdan çok daha fazlası olmuş durumda.'' ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:04
  1. Merih Demiral
  2. Paolo Montero
  3. Juventus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
    2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    3. Şehit polisin cenazesi törenle..
    4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    26. Teröristler bir kez daha sivillere..
    27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    28. Cep telefonu kullananları..
    29. Dualarımız Mehmetçik için
    30. Ekmek parası için çalışırken..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!