Fransızlar, Merih Demiral'a hayran kaldı!

Spor Arena Dış Haber | Türkiye A Milli Futbol Takımımız'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta performansı ile beğeni kazanan Merih Demiral, Fransızları da etkiledi.

France Football, maçı değerlendirirken sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi. Merih Demiral için ise 'Vahşi Merih' benzetmesi yapıldı.

Merih Demiral hakkında yorumda bulunan Fransızlar, ''Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte çok iyi ikili oldular. Juventus taraftarları onu şimdiden Paolo Montero ile kıyaslıyor. Ben Yedder ve Coman'a adım attırmadı. Henüz 21 yaşında ve 'Vahşi Merih' şimdiden gelecek vaadeden bir savunmacıdan çok daha fazlası olmuş durumda.'' ifadelerini kullandı.