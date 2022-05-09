Fransızlar duyurdu: Türkiye bu konuda gerçekten çok başarılı

yeniakit.com.tr

ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin İHA teknolojisinde öne çıkan ülkeler olduğunu aktaran Fransız medyası, Türk İHA'ları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Türk İHA'larının oldukça uygun maliyetli platformlar olduğunu belirten Fransız medyası, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gerçekten bu konuda başarılı. ABD'nin ürettiği dronelara kıyasla çok daha ucuz dronelar üretebiliyorlar. Bu yüzden diğer ülkeler de bu teknolojiden faydalanmak istiyor çünkü Türk İHA'ları oldukça uygun maliyetli. Ayrıca uçaksavar bataryaları bu sistem karşısında yetersiz."