Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası Fransız yazar Eric Zemmour, bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Yargıtayda görülen davada, son yıllarda yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Zemmour'a 3 yıl önce bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 bin avro para cezası verildi. Yargıtay, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini ve banliyölerdeki başörtülü Müslüman kadınların ülkede İslam hakimiyetini kurmak istediğini söyleyen Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine karar verdi. Eric Zemmour daha önce de benzer davalar sonrası mahkum olmuş, çalıştığı televizyon kanalından kovulmuştu.

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