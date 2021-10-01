Fransız vatandaşı cunta lideri cumhurbaşkanı olarak yemin etti!

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Mamady Doumbouya, başkent Konakri'deki Muhammed V Sarayında düzenlenen törende yemin etti.

Doumbouya, yemin töreninin ardından geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başlamış oldu.

Törene Afrikalı liderlerden yalnızca Mali'deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita katıldı.

Geçiş sürecinin başbakanı da ilerleyen günlerde Doumbouya tarafından belirlenecek.

Geçiş sürecinin ne zaman sona ereceği belirsiz

Doumbouya'nın ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacağı, CNRD tarafından geçen hafta kamuoyuyla paylaşılan geçiş süreci şartında yer almıştı.

Şartta, geçiş sürecinin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir tarih yer almazken, buna "toplumun ana unsurlarıyla" karar verileceği kaydedilmişti.

Darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem hükümetinde ve geçiş süreci hükümetinde yer alanların da süreç sonrası düzenlenecek seçimlere katılamayacağı belirtilmişti.

Şartta seçimlerin ne zaman düzenleneceği belirtilmese de Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) geçiş sürecinin en fazla 6 ay sürebileceğini ve bu süre zarfında da seçime gidilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Gine'deki askeri darbe

Gine'de, Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

COWAS ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.