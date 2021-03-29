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Dünya Fransız uzman, Macron'un Türkiye'ye saldırma sebebini ifşa etti! Acizliği ortaya çıktı
Dünya

Fransız uzman, Macron'un Türkiye'ye saldırma sebebini ifşa etti! Acizliği ortaya çıktı

Oyları eridiği için iyice acizleşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iç siyaseti Türkiye düşmanlığı üzerine inşa etmeye çalışıyor. Fransa Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı Didier Billion, Macron'un Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak kullandığını, İslamiyet tartışmalarını da Türkiye üzerinden yürüttüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:54:00 -
Fransız uzman, Macron'un Türkiye'ye saldırma sebebini ifşa etti! Acizliği ortaya çıktı

Fransa Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı Didier Billion, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada "AB'nin Türkiye ile tansiyonu düşürme çabaları varken, birdenbire Türk devletinin Fransız seçimlerine müdahale edeceği iddiasında bulunan Macron'un amacı Türkiye konusunu olumsuz bir şekilde AB gündemine getirmekti. Ama AB Konseyi Macron ile aynı çizgide değil. Macron'un bu adımları, tümüyle olmasa da, büyük ölçüde Fransa iç politikasına dönük adımlar. İslam, AB tartışmalarını Türkiye üzerinden yürütüyor" dedi.

Billion ayrıca, "Bu delilsiz iddia ortaya atma yöntemi son derece kötü. Türkler tarafından yazılan Macron'u eleştiren haberler seçime müdahale değil. Macron bu konuda belgesiz konuşmakla hata yapıyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili soruya yazılı cevap vermişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlediğini vurgulayan Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağının açık olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edeceğinin altını çizmişti.

Aksoy, Macron'un, Türkiye'nin Fransa'nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli bulduklarını kaydetmişti.

Türkiye'nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa'nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmadığına işaret eden Aksoy, buna mukabil Fransa'nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesinin Türkiye'nin en haklı beklentisi olduğuna dikkati çekmişti.

Aksoy, şunları kaydetmişti:

"İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron'un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa ile son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa'nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz."

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Yorumlar

Fikri

Ezik.
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Murat

Macron Dünya Huzurunu kaciriyor! Buna Terroris denil !!! Bu bir suctur! Ben buna Politik diyemem.
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