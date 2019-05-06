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Fransız sözcü kin kustu: İslam ile savaşmalıyız

Fransız Cumhuriyetçiler partisinin sözcüsü Lydia Guirous İslam’a kin kustu. Fransa sağ partilerinden Republicans (Cumhuriyetçiler) Partisinin Sözcüsü Guirous, konuşmacı olarak katıldığı bir forumda İslam’a ve Müslümanlara kin kustu. Guirous, “Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak tanımalıyız; büyüklerimiz Nazizmi yendi, neslimiz de İslamcılığı yenmekle görevli.” dedi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:18
Fransız sözcü kin kustu: İslam ile savaşmalıyız

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Din düşmanı Sekülerizmin beşigi Fransa’da, Republicans Partisi’nin sözcüsü Lydia Guirous, İslam’a ve Müslümanlara kin kustu. Republicans sözcüsü Lydia Guirous, konuşmacı olarak katıldığı bir forumda “Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak ilan etmeliyiz. Bu konuda Macron’u göreve çağırıyorum.” dedi.

Dedelerimiz Nazizmi yendi, neslimiz İslamcılığı yenmekle görevli

Fransız Cumhuriyetçiler Partisi’nin sözcüsü Lydia Guirous, bir forumda yaptığı konuşmada İslam’ı hedef aldı. İslam’ın savaşılması gereken bir siyasi hareket olduğundan dem vuran Guirous, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a çağrıda bulunurken, İslam’a ve Müslümanlara olan nefretini şu sözlerle dile getirdi: “Sayın Macron, bu iş çok acil. Fransa siyasal İslam karşısında felç olmuş durumda. Bu durum hepimiz adına utanç verici. Müslüman Kardeşler örgütünün terör listesine alınmasının ertelenmesini anlayamıyorum. Bu bizim için zaman kaybı. Bu kararda siyasi cesaret eksikliği var. Sayın Cumhurbaşkanı, büyüklerimiz Nazizmi yendi, neslimiz İslamcılığı yenmekle görevli. İslamcı karanlık çocuklarımızı esir almadan bitirilmesi gerekiyor. Özellikle de kızlarımızı.”

İslam’a karşı mücadele siyasete kurban edilemez

Müslüman Kardeşler’in Fransa’da birçok İslami harekete sızdığını öne süren Guirous, “Nefreti ve kanı her yere yayıyorlar. Avrupa olarak İslamcılıkta bür yükselişle karşı karşıyayız. Yaşam tarzımızda ve kültürümüzde derin değişiklikler yapmayı hedefliyorlar. Ahtapot gibi her yere yayılarak bir şebeke haline gelen bu siyasal İslamcı örgüte karşı acımasız bir mücadele sergilemeliyiz. Siyasal İslam’a karşı verilen mücadele, siyasi popülist yaklaşımlara kurban edilmemelidir. Çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağız. Bu mücadele bu yüzyılın mücadelesi olacak.” ifadelerini kullandı.

Macron’a “Müslüman Kardeşleri terör listesine al” çağrısı

Fransız Cumhuriyetçiler Partisi Sözcüsü Guirous, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan etme çağrısı da yaparak, şunları söyledi: “Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere bunu yaptı. Bu hareketin kendi içinde cihadist bir teori taşıdığını biliyoruz. Bu ideolojinin çok fazla kurban ettiği masum insan yok mu? Ülkemizi ve Avrupa'daki pek çok ülkeyi derinden istikrarsızlaştıran bu hareketin tehlikesi hakkında yeterli bilgiye sahip değil miyiz? Hep böyle korkarak mı hareket edeceğiz?

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:18
  1. Fransa
  2. Lydia Guirous
  3. Macron
  4. Republicans Partisi

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