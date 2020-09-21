Fransız sitesi, bu manşetle AB’yi uyardı! Türkler geri döndü

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de başta Fransa, Yunanistan, AB üyesi ülkelerin tehditlerine rağmen halkı davasından geri adım atmazken Fransız haber sitesi Aleteia çok çarpıcı bir analiz haber yayınladı. Türkiye’nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour “Türkler geri döndü” manşetini atarak “Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir” dedi.

Yunanistan’ın kendi çıkarları için çalıştığını Fransa’nın da Türkiye’nin Akdeniz emellerini bozmak için tarihi müttefiki Atina’yı yine kendi çıkarları doğrultusunda desteklediğini belirten site, “Osmanlı İmparatorluğu’nun çocukları Türkiye’nin Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına girmesinden bu yana geçirdiği dönüşümle takdiri hak ediyor. Bu ülke, uygarlık, dini temellerini yeniden keşfetme ve Osmanlı’nın tarihsel emellerini yeniden ela alıyor. Bu, Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınmalıdır. Kapımızdaki bu büyük ülke, ekonomi, sağlık ve eğitim ve gelişim olarak çok iyi durumda. Ve Türkiye önemli bir askeri güç. Bu nedenle yavaş yavaş, tarihine, kültürüne ve İslam’a bağlı bir güç-medeniyet haline geliyor. Bir bakıma Türkiye yine saygı ve hayranlık uyandırıyor” ifadelerini kullandı.