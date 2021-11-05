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Dünya Fransız rahipler istismarı kabul etti: Kilise de sorumlu
Dünya

Fransız rahipler istismarı kabul etti: Kilise de sorumlu

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) raporunda yüz binlerce çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığının açıklanması dünyaya çöke etmişti. Fransa'da rahipler, cinsel istismar vakalarında "Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:19:00 -
Fransız rahipler istismarı kabul etti: Kilise de sorumlu

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) raporunda yüz binlerce çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığının açıklanması dünyaya çöke etmişti. Bugün Fransa’daki rahipler raporu değerlendirmek üzere Lourdes kentinde toplandı. Rahipler, cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" kabul etti.

'Sorumluların ceza alması engelleniyor'

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort yaptığı açıklamada, bu sorumluluğun adaleti sağlama ve mağduriyetin giderilmesi meselesini de beraberinde getirdiğini söyledi. Moulins-Beaufort, Kilise'nin bünyesindeki uygulamaların bu vakaların yargıya bildirilmesini ve sorumluların cezalandırılmasını engellediğini kaydetti.

330 bin çocuk cinsel saldırıya maruz kaldı!

CIASE, 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedildi. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti. CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını söyledi ve kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, günah çıkarmanın gizliliğinin hukukta yeri bulunduğunu ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismar bilgisine sahip rahiplerin bunu yargıya bildirmesi gerektiğini vurgulamıştı. CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini belirtmişti.

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