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Aktüel Fransız PSA'nın hissedarları, Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı
Aktüel

Fransız PSA'nın hissedarları, Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:56:08 -
Fransız PSA'nın hissedarları, Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı

BERLİN (AA) - Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu’nun hissedarları, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.

Bugün yapılan PSA Grubu’nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.

FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor.

Aralık 2019’a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesine koşullu onay vermişti.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

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