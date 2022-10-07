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Spor Fransız polisinden Trabzonspor taraftarına ırkçı muamele
Spor

Fransız polisinden Trabzonspor taraftarına ırkçı muamele

Fransa'da oynanan Monaco-Trabzonspor maçı öncesi Fransız polisi Trabzonspor taraftarlarının üstlerini köpekle aradı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 00:02:00 -

Trabzonspor'un Monaco'ya 3-1 yenildiği karşılaşanın öncesinde bordo-mavili taraftarların gördüğü muameleye tepki yağıyor.

Korku dolu anlar yaşandı

Binlerce Trabzonspor taraftarı, Fransa'da kendisine ayrılan tribünleri doldururken maça giriş esnasında ilginç anlar yaşandı. Monaco güvenliği Trabzonspor taraftarını köpeklerle aradı. Bir kişi köpek tarafından ısırılırken, kadın taraftarların büyük korku yaşadığı aktarıldı.

Grupta 3. sıradayız

Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla H Grubu'nda 3 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. Bordo-mavililer grubunda bir sonraki maçını 13 Ekim'de Trabzon'da Monaco ile oynayacak.

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