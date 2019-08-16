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Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandı

Fransız ’Örümcek Adam’ Alain Robert barış çağrısıyla Hong Kong’da bir gökdelene tırmandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Fransız ’Örümcek Adam’ bu kez Hong Kong’da gökdelene tırmandı

Fransız ’Örümcek Adam’ Alain Robert barış çağrısıyla Hong Kong’da bir gökdelene tırmandı.


"Örümcek Adam" olarak bilinen bir Fransız dağcı Alain Robert, siyasi huzursuzlukla sarsılan Hong Kong’da bir gökdelene tırmandı.Robert şehir merkezinde büyük finansal kuruluşların yer aldığı 68 katlı ’Cheung Kong Center’ adlı gökdelene çıktıktan sonra bir afiş astı.


Robert’in afişinde bir el sıkışma, Hong Kong ve Çin bayrakları yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki yüksek binalara tırmanmakla tanınan 57 yaşındaki ’Örümcek Adam’, gösterisini "barış için acil çağrı" adına yaptığını söyledi.Gökdelene ip veya tırmanma kayışı kullanmadan çıkan Robert, " Belki de yaptığım şey, tansiyonu gerginliği azaltabilir ve gülümsemeyi arttırabilir" dedi.


Çin’in güneydoğusunda bulunan Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı iki aydan fazla bir süredir protesto ediliyor.Hong Kong’un 1997 yılında “tek devlet ikili idare” sistemi ile Çin’in yönetimine geçmesinden bu yana görülen en büyük sokak protestoları sonrası özerk bölgenin lideri Carrie Lam yasa tasarısını askıya alsa da Hong Kongluların öfkesi dinmedi.


Daha önce de göstericiler Pekin’in 2017 yılında Hong Kong yönetimine seçilecek başkan adaylarını belirlemesine karşı çıkmıştı. Çin seçimler konusunda söz vermesine rağmen Pekin yanlısı aday atama komitesi Hong Konglu seçmenlere içlerinden liderlerini seçecekleri bir ön liste hazırladı. Aylardır tartışılan bu konu bardağı taşıran son damla oldu.


“Merkezi İşgal Et” adlı demokrasi hareketi Hong Kong yönetim başkanlığına isteyen herkesin aday olabilmesini savunuyor. Çin ise bunu kabul etmiyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:40
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