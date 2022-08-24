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Gündem Fransız medyasından İmamoğlu güzellemesi
Gündem

Fransız medyasından İmamoğlu güzellemesi

Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'deki seçim sürecini ele alan analizinde Ekrem İmamoğlu güzellemesi yaptı. Fransız gazetesi, İmamoğlu'nun diğer muhalif liderlerden daha önde olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 20:07:00 - 2022-08-24 20:08:31
Fransız medyasından İmamoğlu güzellemesi

Fransız gazetesi L'Opinion'dan Laurence Daziano'nun kaleme aldığı makalede Türkiye'de yaklaşan seçimlerde aday olabilecek muhalif isimlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Daziano, "ABD ve Avrupa, Erdoğan'dan sonrasına hazırlanmalı" ifadesini kullandı.

2023 seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten gazete Erdoğan'ı devirmek için 6'lı masa kurulduğunu ve bu masanın aday seçemediğini belirtti.

L'Opinion'dan Laurence Daziano, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirsizliklerle dolu olduğunu ve bu nedenle muhalefetin Erdoğan'a benzeyen bir aday çıkarması gerektiğini ileri sürdü.

"2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi?" sorusunu soran Dizano şunları kaydetti:

"Ortak bir aday çıkarmak için altı parti (CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti) bir muhalefet koalisyonu kurdu. 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve önde gelen muhalefet lideri."

L'Opinion, İmamoğlu'nun muhalefete umut vaad ettiğini iddia etti.

Konrad-Adenauer Vakfı tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarına göre İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'a karşı yüzde 40'a yüzde 49.7 oyla kazanacak.

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Yorumlar

Patlak balon...

Paşa gönülleri öyle istiyor. Sör Ekrem ' e gaz basıyorlar. Başka türlü şişmez. Ne yazık ki Türk halkı bu balonu patlattı. Patlak balon da ne kadar gaz bassan şişmez.

mehmet

Avrupanın seçtiği bizim için doğru aday değildir
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