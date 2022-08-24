Fransız medyasından İmamoğlu güzellemesi

Fransız gazetesi L'Opinion'dan Laurence Daziano'nun kaleme aldığı makalede Türkiye'de yaklaşan seçimlerde aday olabilecek muhalif isimlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Daziano, "ABD ve Avrupa, Erdoğan'dan sonrasına hazırlanmalı" ifadesini kullandı.

2023 seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten gazete Erdoğan'ı devirmek için 6'lı masa kurulduğunu ve bu masanın aday seçemediğini belirtti.

L'Opinion'dan Laurence Daziano, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirsizliklerle dolu olduğunu ve bu nedenle muhalefetin Erdoğan'a benzeyen bir aday çıkarması gerektiğini ileri sürdü.

"2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi?" sorusunu soran Dizano şunları kaydetti:

"Ortak bir aday çıkarmak için altı parti (CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti) bir muhalefet koalisyonu kurdu. 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yarışındaki en karizmatik ve önde gelen muhalefet lideri."

L'Opinion, İmamoğlu'nun muhalefete umut vaad ettiğini iddia etti.

Konrad-Adenauer Vakfı tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarına göre İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan'a karşı yüzde 40'a yüzde 49.7 oyla kazanacak.