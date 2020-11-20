Fransız medyası hükümetin “gazetecilerin gösterilerin takibi için akreditasyon gerekliliği” talebine rest çekti

PARİS (AA) - Fransa’nın ana akım medyası başta olmak üzere birçok basın kuruluşu, hükümetin "gösterileri takip eden gazetecilerin valilikten akreditasyon yaptırma gerekliliğine" ilişkin talebine karşı çıktı.

Aralarında Fransa resmi haber ajansı AFP ile Le Monde, Le Point, Mediapart, Le Figaro ve BFM TV gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşları gösterilerin takibini yapacak basın mensupları için akreditasyon başvurusu yapmayacaklarına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in "protesto ve gösterileri takip edecek basın mensupları valiliklerden akreditasyon almalı" sözlerine işaret edilerek, söz konusu basın kuruluşlarının editöryal birimlerinin bu tutumdan basın özgürlüğü adına endişe duydukları belirtildi.

Açıklamada, "Gazetecilerin korunmasının amaçlandığı ifade edilen içerik gazeteciliği kısıtlamak kontrol altına almak anlamına geliyor. Bu kapsamda polis ve jandarmanın görsellerini çekmeyi yasaklayan güvenlik yasası tasarısı da bu iradenin bir adımı olarak tedirgin ediyor" ifadesi kullanılarak, gazetecilerin gösterilerin takibi için valiliklere akreditasyon için başvurmayacağı vurgulandı.

Ayrıca gazetecilik mesleğinin kamuya açık alanlarda özgürce icra edilmesi için akreditasyon zorunluluğunun bulunmadığına işaret edilerek, "Bu sebepler ışığında gazetecilerimizin gösterilerin takibi için akredite olmaları zorunluluğunu reddediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu medya kuruluşlarının 1881 Basın Özgürlüğü Yasası'na bağlılıklarını teyit ettiği ve yasanın korunması adına teyakkuzda olacakları kaydedildi.

- Hükümet tepkiler üzerine yasa tasarısında revize yoluna gitti

Diğer yandan, tepkiler üzerine Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasasına, basın özgürlüğünü güvence altına alan madde ekleyeceklerini bildirmiş, görevdeki güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilebileceği, yayımlanabileceği ancak kötü amaçlarla kullanılamayacağını söylemişti.

Fransa’daki yeni güvenlik yasa tasarısına göre, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzünü veya kimliğini gösteren unsurların görüntülerinin yayımlanması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası verilecek.

Tasarıda güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanların izlenebileceği, gösterilerde "drone" kameraların kullanılacağı belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.