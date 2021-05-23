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Dünya Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...
Dünya

Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, terörist İsrail’in Filistin’de uyguladığı baskı sistemine yönelik “apartheid” ifadesinin her geçen gün daha uygun hale geldiğini bildirdi. Gazetede yayımlanan makalede, “Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükunet olmaz.” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:02:00 -
Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...

Le Monde gazetesi tarafından yayımlanan “İsrail-Filistin: Değişen Paradigma” başlıklı başmakalede, Gazze’de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk için de eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiği ifade edildi.

Terörist İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından 'şimdi ne olacak' sorusunun sorulduğuna dikkati çekilen yazıda, 2009, 2012 ve 2014’teki olayların ardından her iki tarafın da büyük kararlar aldığı ancak iki tarafta da gerçek bir kararlılık eksikliği olduğu için girişimlerin sonuçsuz kaldığı ve bir sonraki gerilime zemin hazırlandığı ileri sürüldü.

Makalede, “Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükunet olmaz.” ifadeleri kullanıldı.

Fiili apartheid

Batı Şeria’dan ayrılsa da Gazze’nin Filistin’in bir parçası olduğu, kapsamlı bir çözüme ulaşmadan tansiyonun düşmeyeceği vurgulanan yazıda, “Son zamanlarda, iki önemli insan hakları sivil toplum kuruluşu, İsrailli B’Tselem ve Amerikan İnsan Hakları İzleme Örgütünün İsrail’in Filistinlilere yönelik tahakküm sistemini tanımlamak için kullandığı ‘fiili apartheid’ terimi, ne yazık ki gittikçe duruma daha uygun görünüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, terörist İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını sömürgeleştirmeyi son hızla ilerlettiği, bu paradigma değişiminin iki devletli çözümü terk ederek iki milletli tek devlet çözümü benimsemeyi gerektirmediği ifade edildi.

Gerginliğin ilk günlerinde terörist İsrail’de Araplar ve Yahudiler arasındaki çatışmaların tek devlet taraftarlarını düşündürmesi gerektiği de aktarıldı.

Başmakalede, “İsrail-Filistin çatışmasında, Batılı diplomatlar kafalarını kuma gömebilirler. Ya da sahadaki gerçeklere intibak edebilirler ancak bu şekilde Gazze’de 5'inci bir savaş önlenecektir.” ifadesine yer verildi.

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Yorumlar

Putsavar

icimizdeki israil, yani münafik yahudiler, yani zilletin asli unsurlariyla mücadele etmemiz gerek. Osmanliyi yikan kemalist-yahudi isbirlikcileri simdi cumhuriyeti yikma pesinde.
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