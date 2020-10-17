  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransız katliamının 59. yılı
Dünya

Fransız katliamının 59. yılı

Cezayir’deki bağımsızlık hareketine destek için Paris’te toplanan 30 bine yakın Cezayirlinin gösterisini basıp yaklaşık 400 kişiyi katleden Fransız polisinin, vahşeti unutulmuyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:03:00 -
Fransız katliamının 59. yılı

Fransızların katledip Seine Nehrine attığı cesetler nedeniyle nehir kırmızı akarken tarihe “1961 Paris Katliamı” olarak geçen olay hafızalardan silinmiyor.

Fransa’nın 40 yıla yakın görmezden geldiği katliamla ilgili anma törenlerine 2012’den bu yana izin verilirken, katliam halen resmi olarak tanınmıyor. Katliamın tanıklarından 84 yaşındaki Ait Ouazzou Areski, “Çok sayıda insan patates çuvalı gibi yere düştü, polis yere düşenleri kamyonlarla toplayarak Seine Nehri’ne attı. Paris, daha önce hiç böyle bir katliama şahit olmadı” dedi. Evry-Val-d’Essonne Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü Olivier Le Cour Grandmaison, “Hukukçularla birlikte bunu bir devlet suçu olarak kabul ediyoruz. 17 Ekim 1961 katliamı, siyasi, ırkçı hatta dini bir yön taşıdığı için insanlığa karşı suç oluşturuyor” diye konuştu.

Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü ve tarihçi Karima Direche, “Fransız devleti sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanıyor. Sömürge Fransa’nın geçmişinin bir parçası. Bu bir devlet suçu” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış
Siyaset

AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış

Kuruluş çalışmaları sırasında AK Parti’den neden ayrıldığını net bir şekilde anlatamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı zamanda..
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay