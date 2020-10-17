Fransız katliamının 59. yılı

Fransızların katledip Seine Nehrine attığı cesetler nedeniyle nehir kırmızı akarken tarihe “1961 Paris Katliamı” olarak geçen olay hafızalardan silinmiyor.



Fransa’nın 40 yıla yakın görmezden geldiği katliamla ilgili anma törenlerine 2012’den bu yana izin verilirken, katliam halen resmi olarak tanınmıyor. Katliamın tanıklarından 84 yaşındaki Ait Ouazzou Areski, “Çok sayıda insan patates çuvalı gibi yere düştü, polis yere düşenleri kamyonlarla toplayarak Seine Nehri’ne attı. Paris, daha önce hiç böyle bir katliama şahit olmadı” dedi. Evry-Val-d’Essonne Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü Olivier Le Cour Grandmaison, “Hukukçularla birlikte bunu bir devlet suçu olarak kabul ediyoruz. 17 Ekim 1961 katliamı, siyasi, ırkçı hatta dini bir yön taşıdığı için insanlığa karşı suç oluşturuyor” diye konuştu.



Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü ve tarihçi Karima Direche, “Fransız devleti sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanıyor. Sömürge Fransa’nın geçmişinin bir parçası. Bu bir devlet suçu” dedi.