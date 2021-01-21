"Fransız işgalinden" bıkan halk sokağa indi!

Mali halkı, ülkedeki Fransız askeri varlığını protesto etmek için başkent Bamako'da sokaklara döküldü. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, dün başkent genelinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken, protestocular eylemlerine devam etti.

Protestocuların bir kısmı ise eylemlere motosiklet konvoylarıyla katıldı. Birçok farklı yoldan başkentin ana meydanına çıkan protestocular gösterileri sürdürdü. MepaNews'in aktardığına göre, Bamako'da bir süredir Fransız varlığına karşı sürdürülen protestolar, koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.