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Aktüel Fransız gazeteci Polony, Ruanda soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle yargılanacak
Aktüel

Fransız gazeteci Polony, Ruanda soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-19 00:39:13 -
Fransız gazeteci Polony, Ruanda soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle yargılanacak

PARİS (AA) - Fransız gazeteci Natacha Polony'nin, 800 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Ruanda soykırımını inkar ettiği gerekçesiyle yargılanacağı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Marianne dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Polony'nin, 18 Mart 2018'de France Inter radyosunda, iyiler ile kötüler arasında yaşanan bir olay olduğunu söylererek Ruanda soykırımını inkar ettiği belirtildi.

Haberlerde, Polony'nin kamuoyuna açık şekilde "insanlığa karşı işlenen suça itiraz ettiği" gerekçesiyle Paris Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Polony, basına yaptığı açıklamada, "Programı dinlerseniz, 'Elbette soykırım yapıldı' söylediğimi duyacaksanız. (O sözlerle) liderlerin sorumluluğunu kast ediyordum." ifadesini kullandı.

Ruanda soykırımına ilişkin çalışmalar yapan Ibuka derneği ve Irkçılık ve Yahudi Karşıtlığına Karşı Uluslararası Ligi, Polony hakkında 27 Temmuz 2018'de suç duyurusunda bulunmuştu.

İlk kez bir kişi Ruanda soykırımını inkar etmekle hakim karşısına çıkacak.

Fransa'daki basın özgürlüğü yasasında soykırımları reddetme, küçümseme veya çirkin şekilde önemsizleştirme suç teşkil ediyor.

- Ruanda'da ne olmuştu

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

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